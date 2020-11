SanatórioGeral: God Bless America

Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“A vitória de Biden é uma vitoria do povo americano, e representa um alento para aqueles, no mundo, que lutam contra a extrema-direita, a intolerância e o ódio. É um fato relevante a eleição da primeira mulher negra, Kamala Haris, para a vice-presidência dos Estados Unidos”. (Dilma Rousseff, no Twitter, fazendo com que os norte-americanos que elegeram pela primeira vez uma mulher para a vice-presidência entrem em pânico ao pensar no que aconteceu depois que os brasileiros elegeram Dilma Rousseff para o Planalto)