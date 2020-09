SanatórioGeral: Dilma carioca

Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Na pandemia, o presidente ignorou o risco de perder vidas brasileiras para defender a economia. Resultado: mais de 120 mil mortes por Covid-19 e economia em péssimo estágio”. (Benedita da Silva, deputada federal e candidata do PT à prefeitura do Rio de Janeiro, ao comentar no Twitter a queda do PIB no 2° trimestre, querendo dizer alguma coisa sobre a pandemia de coronavírus e a economia, sem conseguir dizer nada que preste sobre pandemia de coronavírus ou economia)