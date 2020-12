Com palavras e imagens, esta página tenta apressar a chegada do futuro que o Brasil espera deitado em berço esplêndido. E lembrar aos sem-memória o que não pode ser esquecido. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Acredito que o fundo do poço de eleição foi mesmo em 2016”. (Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente do PT, conhecida pelo codinome Amante no Departamento de Propinas da Odebrecht, ao comentar o desempenho pífio do PT nas eleições municipais, sugerindo que, se 2016 foi o fundo do poço, 2020 foi o mergulho no buraco negro)