JBS promove evento sobre o desenvolvimento sustentável de biomas nacionais

Em parceria com o Grupo Abril e a revista VEJA, a JBS promove, no dia 9 de setembro, um evento para discutir a sustentabilidade em três importantes biomas nacionais: a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Com participação da jornalista Rosana Jatobá, apresentadora do CBN Sustentabilidade, a marca levará para as redes sociais de VEJA o debate sobre mudanças climáticas e de que forma a sociedade e os setores público e privado precisam trabalhar para mitigar as questões relacionadas ao aquecimento global e apresentar soluções em diferentes áreas.

O webinar será transmitido ao vivo nos canais de VEJA: LinkedIn, Facebook, Twitter e YouTube, na quinta-feira, a partir das 15h. No Instagram, o evento estará disponível para visualização posterior.

Considerado o país com a maior biodiversidade mundial, o Brasil detém um patrimônio ecológico até hoje não totalmente classificado. A Floresta Amazônica, parte do bioma Amazônia, sozinha mantém a maior diversidade de reserva biológica do planeta e abriga cerca de metade de todas as espécies vivas da Terra. Já o Cerrado é a savana com maior biodiversidade do mundo. E no Pantanal vive a maior parte dos animais existentes no Brasil.

A preservação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico sustentável desses biomas são cruciais não apenas para as comunidades que neles vivem e para o Brasil como um todo, mas também para o planeta. Segundo o mais recente relatório divulgado pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, a Terra está aquecendo de forma mais acelerada do que esperado. Com relação ao Brasil, o órgão prevê, entre outros impactos, o aumento das secas na Amazônia e a mudança nos regimes de chuva do Centro-Oeste, fatos que prejudicam diretamente a agricultura nacional. Portanto, cuidar dos biomas brasileiros é cuidar do planeta.

O objetivo do webinar é justamente debater como é possível promover o desenvolvimento socioeconômico desses biomas e, ao mesmo tempo, sua preservação ambiental, garantindo que o Brasil possa cumprir seu papel primordial diante das mudanças climáticas.

“Precisamos debater o papel que a tecnologia pode desempenhar para a preservação ambiental. Temos de compartilhar experiências de como o setor privado pode ser um indutor do desenvolvimento sustentável dos biomas brasileiros”, diz Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS, que fará a abertura do evento.

A programação terá ainda dois bate-papos com especialistas que trarão experiências concretas sobre o desenvolvimento sustentável desses biomas:

1) O primeiro painel será sobre o uso de novas tecnologias para o desenvolvimento sustentável dos biomas e ficará a cargo de Osmar Bambini, CIO e cofundador da Um Grau e Meio (Inteligência a serviço da redução das emissões de CO2 originadas por incêndios florestais), e Ludmila Rattis, bióloga e pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam).

2) Já o segundo painel abordará o setor privado como indutor do desenvolvimento sustentável da Amazônia e contará com Joanita Maestri Karoleski, presidente do Fundo JBS pela Amazônia, Rodrigo Castro, diretor da Fundação Solidaridad, e Felipe Schaedler, chef especializado em gastronomia amazônica.

Haverá ainda a participação de convidados especiais, como Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds), e Marcello Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) e cofacilitador da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura.