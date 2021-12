Instituto Inhotim desenvolve estratégia para fortalecer agenda ESG

O Instituto Inhotim, reconhecido como um dos principais museus de arte contemporânea do mundo, sediou o Inhotim ESG Summit no início de dezembro com representantes de diferentes setores da sociedade.

Dividido em três painéis, os debates contaram com personalidades como Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, Marta Pinheiro, diretora de ESG da XP, e Jandaraci Araujo, diretora de Sustentabilidade do Santander, entre outros palestrantes que abordaram as oportunidades e as complexidades por trás da sigla que dominou o mundo corporativo: os desafios nas áreas ambiental, social e de governança nos setores público e privado.

De acordo com o head de ESG do Instituto Inhotim, Daniel Lança, um dos objetivos é fazer com que exista um diálogo constante com a comunidade de Brumadinho, cidade onde o Inhotim está localizado no interior de Minas Gerais, e garantir que os moradores se apropriem do local.

“O Inhotim quer ser um acelerador para incentivar instituições culturais e do terceiro setor dentro da agenda de ESG, o que pode trazer oportunidades para as próprias organizações”, disse Lança.

Para Danilo Maeda, head de ESG da consultoria Beon, a natureza do Inhotim traz impactos positivos quando se pensa na agenda do desenvolvimento sustentável de forma mais ampla.

“A partir da perspectiva do Inhotim, do mundo da arte e da cultura, é possível olhar para os problemas que precisamos enfrentar com uma abordagem nova, diferente e provocadora e procurar soluções para a transição para um mundo verdadeiramente sustentável”, afirmou.

A realização do evento foi a primeira etapa de uma jornada para fortalecer a presença do Inhotim na agenda ESG.

Os próximos passos incluem aumentar a escala de um laboratório de mudas e sementes, desenvolver projetos educativos com os jovens de Brumadinho, realizar um mapeamento socioeconômico com a comunidade, investir na sustentabilidade energética do Instituto e na construção de um hotel com arquitetura verde, entre outras iniciativas.