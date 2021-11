COP26: ambição terá impacto em deslocamentos forçados por mudança do clima

A variação de um ou meio grau na temperatura média global pode parecer inofensiva, mas a cada 0,5ºC de variação no aquecimento do planeta, os efeitos das mudanças do clima são amplificados. Isso se traduz na maior frequência ou intensidade de eventos extremos, como tempestades, secas, tufões, entre outros fenômenos naturais. Em algumas regiões, a mudança do clima vai fazer com que as populações locais busquem refúgio em outros locais do próprio país ou até mesmo em outras nações.

De acordo com dados divulgados pela Agência da ONU para Refugiados (Acnur), 80% das pessoas deslocadas mundialmente devido a conflitos e perseguições saíram de países na linha de frente da emergência climática. Segundo o Acnur, os desastres provocam três vezes mais deslocamentos do que conflitos e violência. Somente no último ano, foram registrados 30,7 milhões de novos deslocamentos devido a desastres, sendo que quase todos — 98% — foram causados por riscos relacionados ao clima, como inundações e tempestades.

Caso os compromissos para aumentar a ambição climática e investir em medidas de adaptação e mitigação não sejam levados a sério, o número de pessoas com necessidade de assistência humanitária por causa de desastres poderá chegar a 200 milhões anualmente até 2050 – quase duas vezes mais que o número atual.

Diversos estudos mostram cenários dramáticos com relação ao clima: 14 dos 34 países em crise alimentar enfrentaram a crise dupla de conflitos e choques climáticos em 2017; previsões indicam que mais de 50% da população mundial estará vivendo em regiões com escassez de água até 2050; 2,8 bilhões de pessoas não têm acesso a fontes limpas para cozinhar; globalmente, mais de 4,3 milhões de mortes por ano, principalmente mulheres e crianças, são causadas pela poluição do ar.

Na COP26, enquanto os negociadores debatem cenários que podem levar o planeta a um aumento de temperatura superior a 2ºC, para algumas nações, como as ilhas do Pacífico, isso significa que os seus territórios vão desaparecer por completo — os moradores da região vão procurar abrigo em algum outro país. Em outras regiões, como na América Central, períodos prolongados de estiagem vão fazer com que a migração para os Estados Unidos aumente.