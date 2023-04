Aquecimento global: agricultura e sal podem ser a solução

Desde o final do século XIX, a humanidade conhece o efeito estufa, mas foi só em meados da década de 1940 que a influência humana nesse processo começou a preocupar cientistas. A partir disso, uma verdadeira batalha passou a ser travada entre os que acreditam na redução das emissões de gases e os que confiam na tecnologia como solução para o aquecimento global. Embora o primeiro grupo esteja na dianteira do debate, o segundo acaba de reciclar uma nova ferramenta – a agricultura.

As plantações são a maneira mais efetiva de sequestro de dióxido de carbono, pois, através da fotossíntese, as células vegetais capturam esse gás que passa a ficar armazenado na forma de açúcar. Um estudo publicado recentemente na PNAS, publicação oficial da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, sugere que essa biomassa seja enterrada numa mistura com sal, o que faz com que esse carbono fique longe de interferir no efeito estufa por surpreendentes 2 mil anos. Os autores da pesquisa são da Universidade da Califórnia, em Berkeley.

O sequestro de carbono utilizando agricultura é uma solução que já havia sido sugerida diversas vezes, contudo, como a maior parte dos projetos de captura de gases do efeito estufa, a ideia se mostrou inviável. Após ser escondida sob a terra, a matéria orgânica era logo digerida por microrganismos, que, durante o processo, devolvem o gás carbônico para a atmosfera, onde ele volta a contribuir com o aquecimento global. Portanto, embora fosse uma solução fácil, não resolvia o problema por muito tempo.

A pesquisa mais recente, no entanto, resolveu essa questão adicionando sal à biomassa. Antes do desenvolvimento de geladeiras e métodos mais avançados de conservação, esse componente era utilizado para evitar a deterioração dos alimentos, pois ele promove a desidratação e dificulta a ação e a sobrevida de microrganismos. A mesma ideia pode ser aplicada aqui.

Essa solução, aparentemente simples, foi inovadora e pode revolucionar as discussões a respeito do fenômeno que preocupa autoridades em todo o mundo. Viável, ela pode ser amplamente aplicada e custa pelo menos 10 vezes menos que qualquer outra técnica de sequestro de carbono.

Apesar de animadora, ela não resolve todos os problemas e ainda traz algumas dificuldades. Além de não contribuir com a remoção de outros gases, como o metano e o óxido nitroso, ainda seria necessária a readequação de terras com esse propósito, a rápida regulamentação da prática e o ajustamento da produção mundial de sal. Enquanto isso, a redução das emissões continuarão sendo a única solução possível.