Após atrair multidões na Noruega, morsa Freya é sacrificada

Autoridades da Noruega informaram no domingo, 14, que a morsa Freya, que se tornou a estrela do verão nórdico, foi sacrificada. O animal atraiu multidões ao ser flagrado cochilando em barcos e ao se aquecer ao sol no fiorde de Oslo.

O chefe da diretoria de pesca regional, Frank Bakke-Jensen, afirmou que o abate da morsa era inevitável já que os profissionais não poderiam garantir o bem-estar do mamífero e garantir a segurança do público que se reunia para tirar fotos de Freya.

“A decisão de eutanásia foi tomada com base em uma avaliação global da persistente ameaça à segurança humana”, disse.

Memories of #FreyaTheWalrus – a very special creature that spent a month here in Shetland last winter.

MURDERED today by the @fiskeridir Directorate of Fisheries in #Norway "based on an overall assessment of the continued threat to human safety."

Indefensible. pic.twitter.com/SKXgPsdZNI

— Hugh Harrop Wildlife (@HughHarrop) August 14, 2022