Baleia beluga morre durante operação de resgate na França

Uma baleia beluga, que estava perdida no rio Sena, no norte da França, morreu nesta quarta-feira, 10, durante uma operação resgate que tentava ajudá-la a voltar ao seu habitat no oceano Ártico.

O animal de quatro metros e 800 kg foi encontrado com a saúde precária e encalhado nos arredores de Paris. Entre 22h e 4h do horário local, mais de 20 mergulhadores e uma dúzia de veterinários estiveram envolvidos no esforço de retirar a baleia da água doce do rio Sena, onde não poderia sobreviver.

Em seguida, foi transferida para um caminhão refrigerado que iria transportá-la até a costa marítima a Normandia. No entanto, a baleia desenvolveu dificuldades respiratórias durante a viagem de aproximadamente 160 quilômetros e foi sacrificado pelos veterinários.

#UPDATE A beluga whale stranded in the Seine river in northern France for more than a week has died during an attempt to rescue it, local officials said Wednesday pic.twitter.com/cAQNyqt8cw — AFP News Agency (@AFP) August 10, 2022

“A decisão de sacrificar a beluga foi tomada porque estava muito enfraquecida para ser colocada de volta na água”, disse a subprefeitura da região francesa de Calvados, local do resgate.

Florence Ollivet Courtois, veterinária que participou da operação, informou à agência de notícias Associated Press que a eutanásia se tornou necessária pois “o sofrimento do animal era óbvio”.

O grupo de conservação Sea Shepherd France disse que exames veterinários após a remoção da beluga do rio mostraram que ela estava abaixo do peso e não tinha atividade digestiva. Membros da organização tentaram sem sucesso, desde sexta-feira 5, alimentar a baleia com peixes.

No final de maio, uma orca que também estava à deriva no rio Sena morreu de causas naturais após um resgate malsucedido.