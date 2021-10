A empresa inglesa que ‘eletrifica’ carros de luxo antigos

Atualizado em 20 out 2021, 15h59 - Publicado em 22 out 2021, 06h00

Por Felipe Carneiro

Quem gosta de carros de luxo antigos sabe. Dar uma volta com um deles invariavelmente atrai olhares admirados e elogios. Sabe também que o charme de velhos Porsche, Mercedes-Benz e Jaguar é proporcional à conta de gasolina e à coluna de fumaça que sai do escapamento. Uma empresa inglesa, a Lunaz, promete mudar isso. Especializada em “eletrificar” modelos clássicos, oferece a conversão para quem estiver disposto a pagar caro pelo serviço — o retrofit de um Rolls-Royce sai por 500 000 libras (cerca de 3,7 milhões de reais). A empresa, que tem entre os sócios o astro do futebol David Beckham, planeja converter 120 carrões por ano.