Veja Saúde: Você tem insônia? Saiba quando é preciso buscar ajuda

Chega a hora de dormir, mas o sono não vem. A insônia afeta mais de 70 milhões de brasileiros. É caracterizada pela dificuldade iniciar o sono, acordar no meio da noite ou pelo despertar precoce. Pode ser um problema pontual, por causa de alguma ansiedade por um evento importante, ou pode ser crônica. Quem não dorme bem, sofre de vários efeitos colaterais ao longo do dia como falta de energia, pior concentração e memória, além de maior irritabilidade.

No programa Veja Saúde, a jornalista Natalia Cuminale entrevista a ginecologista Helena Hachul, pesquisadora do Instituto do Sono. Na conversa, ela esclarece quando é preciso procurar um especialista para melhorar a qualidade do sono. Helena conta ainda porque as mulheres têm mais problemas para dormir e quais são as melhores estratégias para combater isso.

