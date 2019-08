O futuro do diagnóstico e as novidades dos exames de laboratório

Ir ao médico para um check-up geralmente significa deixar o consultório com uma lista de exames para fazer. Tubinhos de sangue são retirados no laboratório e conseguem dizer se o paciente está com bons níveis de colesterol, de glicemia e se há alguma inflamação suspeita no organismo. Em 2017, foram realizados 2 bilhões de exames, segundo um levantamento da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed). Investigar a saúde é fundamental, pois permite o diagnostico precoce de várias doenças. Mas, às vezes, podem ocorrer exageros.

No programa Veja Saúde, a jornalista Natalia Cuminale entrevista a microbiologista Claudia Cohn, presidente da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed). Na conversa, ela esclarece uso racional de exames e explica em quais casos eles são indispensáveis. Claudia também fala sobre os avanços na área nos últimos anos e as projeções para o futuro.

Semanalmente, o programa Veja Saúde recebe médicos e especialistas das mais variadas áreas para falar sobre qualidade de vida e cuidados com o corpo e a mente. O programa também tem a versão curta, em pílulas, sobre vários temas.