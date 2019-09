Veja Saúde: O que é pré-diabetes e porque é preciso se preocupar

Oito em cada dez brasileiros com diabetes tipo 2 apresentam sinais de risco cardiovascular como tontura, dores nos peito e nas pernas, falta de ar e palpitação. Poucos sabem, porém, que ter diabetes aumenta o risco de ter infarto e acidente vascular cerebral. Foi o que mostrou o levantamento ‘Quando o Diabetes Toca o Coração’, realizado com 1 439 pessoas. Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, o hormônio responsável por regular a glicose no sangue. O problema é que os níveis elevados de açúcar ajudam a entupir as artérias.

No programa Veja Saúde, a jornalista Natalia Cuminale entrevista Carlos Eduardo Couri, endocrinologista e pesquisador da Universidade de São Paulo. Na conversa, o médico explica o que é pré-diabetes e porque é importante se preocupar. Além disso, Couri fala sobre a falta de adesão ao tratamento e qual o papel do médico para combater esse problema.

