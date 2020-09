É realmente possível ter vida em Vênus?

Os pesquisadores acharam a presença do gás fosfina na atmosfera de Vênus, composto que, na Terra, existe principalmente como produto da atividade de micróbios. Os cientistas afirmam ainda que a quantidade de fosfina encontrada em Vênus é dez mil vezes maior do que seria caso ela fosse originada em processos não-orgânicos.

A descoberta surpreendeu especialistas. Vênus sempre foi considerado um planeta hostil à vida. A sua superfície tem uma temperatura que ultrapassa os 400º C, as nuvens do planeta são muito ácidas e a pressão atmosférica é 90 vezes maior do que a encontrada na Terra ao nível do mar.

Se a produção de fosfina em Vênus for realmente associada a microrganismos, isso traz mais uma mudança para a forma como interpretamos onde pode haver vida. Achar organismos fora da Terra e em um ambiente tão hostil aumenta todas as possibilidades. Os lugares que interpretamos como propícios à vida, utilizando como parâmetro a Terra, podem ser apenas mais um e, lá fora, organismos talvez estejam se adaptando às mais diferentes condições.