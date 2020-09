O bom humor é um santo remédio para o bem-estar pessoal e profissional

Em um tempo marcado pela dificuldade, promover brincadeiras que resultem em uma boa gargalhada pode passar a interpretação errada. Pela dureza da situação em que o mundo se encontra, rir e ostentar felicidade às vezes parecerem algo ofensivo. Mas, mesmo em situações difíceis, rir não faz mal a ninguém.

Boas risadas, em um momento ruim, podem ajudar as pessoas a alcançarem a lembrança de que a vida é boa. Apesar de parecer clichê, cientistas decidiram investigar as origens da característica brincalhona. Pesquisadores alemães, americanos e suíços se debruçaram para descobrir se o humor é algo com o que uma pessoa nasce ou se é desenvolvido durante a vida.

Além disso, os estudiosos analisaram os efeitos que esse traço tem nos indivíduos. Levar a vida menos a sério se provou ser um santo remédio para o bem-estar pessoal e também para o profissional.