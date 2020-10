Como viviam os dinossauros?

Dinossauros caíram no gosto das pessoas comuns, basta ver o sucesso da série Jurassic Park, que, em todas as versões, arrecadou bilhões em bilheteria. Mas é apenas agora, depois de 178 anos da descoberta e depois deles terem feito parte do imaginário humano através de filmes e livros, que estamos entendendo mais, com ajuda da ciência, como foi a sua era de ouro dos dinossauros no planeta.

Nos últimos 25 anos, aprendemos muito sobre eles. Recentemente, cerca 50 novas espécies são catalogadas todos os anos, algo impensável até pouco tempo atrás. A combinação entre o avanço da tecnologia e a recente formação de equipes multidisciplinares para estudá-los vem aumentando de forma exponencial o nosso conhecimento sobre esses animais.

Muitas pessoas consideram que estudar esses animais, extintos há milhões de anos, algo inútil. A verdade, porém, é que olhando para o passado conseguimos compreender o presente. Além disso, a imensa adaptabilidade desses répteis é algo invejável para os humanos. Esses animais dominaram todo o planeta Terra, se adaptando aos mais diversos ambientes. E há quem diga que o reinado deles está longe de acabar.