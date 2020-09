Os Três Poderes: Os efeitos da aprovação de Bolsonaro

Ricardo Noblat, Dora Kramer e Ricardo Rangel comentam a repercussão do discurso de Jair Bolsonaro na ONU e o surpreendente êxito do presidente na pesquisa do Ibope. A avaliação do governo atingiu um índice de “ótimo” ou “bom” de 40% em setembro segundo pesquisa do instituto, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) – é o maior percentual registrado por ele desde a primeira pesquisa, em abril de 2019. Segundo o levantamento atual, 29% consideram a administração federal ruim ou péssima, enquanto outros 29% disseram que a gestão é regular, enquanto 2% não souberam dizer ou não quiseram responder.