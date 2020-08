Como deve ser a volta às aulas com a pandemia?

Não há uma unanimidade quanto à volta de crianças e jovens para as escolas. No Rio de Janeiro, enquanto a prefeitura da capital liberou as aulas de forma parcial, o governo do estado decidiu manter todas as aulas suspensas. Em Israel, um dos primeiros países a liberar a reabertura das instituições de ensino, membros do governo definiram a decisão de reabrir escolas como um grande erro.

Se nem as autoridades sabem qual é o melhor caminho para se traçar quanto a educação das crianças na pandemia, as famílias estão ainda mais perdidas. Algumas tem o grande problema de não ter com quem deixar os seus filhos enquanto saem para trabalhar com as escolas fechadas. Para outras, uma volta obrigatória às aulas representa um grande risco a saúde de alguns de seus membros.

Trata-se de um momento totalmente novo para país, alunos, professores e, até mesmo, para as autoridades. Reabrir as escolas pode trazer problemas. Não abrir, também. A chave para uma volta às aulas segura sem dúvida passa pela soma de informação e cautela.