Como as redes sociais podem influenciar nossa autoestima? VEJA Explica

Quase metade da população mundial usa as redes sociais. Isso significa que algo em torno de 3,5 bilhões de pessoas estão curtindo, compartilhando e atualizando suas plataformas diariamente. A expectativa gira em torno dos likes que virão… mas pra quê? Será que realmente precisamos da aprovação de pessoas próximas ou não tão próximas assim para achar nossa vida mais emocionante? Confira as respostas para essas e outras perguntas na edição da semana do VEJA Explica.