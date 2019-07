Feliciano não descarta ser vice de Bolsonaro: ‘Estou à disposição’

O deputado federal Marco Feliciano (Podemos-SP), que passou a ser cotado como possível candidato a vice de Jair Bolsonaro em 2022, mede as palavras ao comentar a hipótese para a campanha à reeleição que o presidente prematuramente se lançou. Mas não a descarta. “Estou à disposição do presidente para o que ele precisar”, disse em entrevista ao diretor de redação de VEJA, Mauricio Lima, no programa Páginas Amarelas.

Feliciano, entretanto, não economiza nas críticas que faz ao general Hamilton Mourão, atual vice-presidente da República e contra quem o parlamentar já apresentou um pedido de impeachment. “O presidente do partido dele [Levy Fidelix, do PRTB] disse que queria criar dentro do parlamento a base do Mourão. Só uma pessoa muito neófita para não entender que isso é o prenúncio de um golpe”, afirmou o deputado.