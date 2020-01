Claudio Lottenberg está disposto a trocar a área da saúde pela política

O movimento de entrada de outsiders na política Brasil ganhou a adesão de um dos nomes mais respeitados da área de saúde do Brasil. Presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein, um dos maiores e mais bem renomados centros privados de saúde do país, Claudio Lottenberg acompanha atentamente os movimentos de bastidores das eleições municipais de São Paulo.

Depois de um rápido flerte com o Novo, que o sondou sobre a ideia de lançar o nome dele para concorrer à prefeitura da cidade pelo partido, Lottenberg vem conversando sobre isso com outros partidos e não descarta também a possibilidade de ocupar algum cargo público como secretário municipal ou estadual de São Paulo.

“Quero contribuir com minha experiência para a elaboração de boas políticas públicas”, afirma. “A passagem pela iniciativa privada traz a capacidade de planejamentos a médio e longo prazo, e claro, discernimento para resolver o que é urgente”, completa.