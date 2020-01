Conflito entre EUA e Irã pode impactar a economia no Brasil

A ordem para o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani dada pelo presidente Donald Trump desencadeou um processo sobre o qual não se tem total controle — e que pode resultar em cenários devastadores para as nações envolvidas e também para o resto do mundo. Nesta edição, VEJA analisa as consequências da crise desencadeada pelo ataque na geopolítica mundial e também no Brasil.

O governo Bolsonaro se encontra numa posição delicada. Ao mesmo tempo em que demonstra alinhamento automático com os EUA, o Brasil tem no Irã um relevante parceiro comercial com exportações na casa dos 2 bilhões de dólares. A depender da escalada do conflito, o impacto econômico no país pode ser imenso, com desdobramentos no preço da gasolina e nos índices de crescimento econômico — o que seria uma lástima, uma vez que os sinais são promissores.

Como dizia Benjamin Franklin: “Não existe guerra boa ou paz ruim”.