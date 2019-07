Giro Veja: Ficha criminal de Queiroz tem agressão e homicídio

, o ex-assessor do senador, sumiu logo após a descoberta das movimentações financeiras atípicas em sua conta.apurou que, em sua longa ficha criminal , existe um homicídio em 2003, em que ele está envolvido junto com Adriano Magalhães da Nóbrega, chefe da milícia de Rio das Pedras no Rio de Janeiro. Queiroz é visto como um homem temido, violento, até mesmo, com a esposa.