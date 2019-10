Giro Veja: Em vídeo, Bolsonaro orienta: ‘esquece o PSL’

O presidente Jair Bolsonaro orientou um apoiador, nesta terça-feira 8, a esquecer o PSL. Na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro conversava com alguns eleitores quando um rapaz se apresentou como pré-candidato no Recife pelo PSL. Logo em seguida o presidente cochichou em seu ouvido: “Esquece o PSL”. Mesmo assim, ele gravou um vídeo com o presidente ao seu lado dizendo “Eu, Bolsonaro e Bivar juntos por um novo Recife”.

O presidente pediu que ele não divulgasse a gravação. “Ó cara, não divulga isso, não. O cara Bivar está queimado para caramba lá. Vai queimar o meu filme também. Esquece esse cara, esquece o partido”. Após ser repreendido, o rapaz fez uma nova gravação: “Viva o Recife, eu e Bolsonaro”.