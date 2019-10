Saturno passa Júpiter e se torna o planeta com mais luas

Nesta semana uma equipe norte-americana de astrônomos descobriu um aglomerado de mais 20 luas orbitando Saturno. Com isso, o planeta se torna o detentor do maior número de luas no sistema solar, com 82, ultrapassando o então líder, Júpiter (com 79).

Os novos satélites naturais foram encontrados com o uso de potentes telescópios no Havaí, além do auxílio de algoritmos e softwares. Cada um dos objetos tem aproximadamente 5 quilômetros de diâmetro. Eles levam no mínimo dois anos para completar uma volta em torno do planeta.

A ideia é de que essas luas sejam resquícios de pelo menos três corpos ainda maiores que se quebraram, provavelmente como resultado de colisões. Agora, os cientistas responsáveis pela descoberta lançaram um concurso para escolher o nome dos novos satélites. A única exigência é que a denominação seja fruto da mitologia nórdica, galega ou inuíte.