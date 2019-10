A briga de Bolsonaro com o PSL

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Traumann Traduz – 08-10-2019 00:00 5:39



Imagine um sujeito cruzar uma rua para pisar em uma casca de banana. É exatamente isso que Jair Bolsonaro está fazendo ao abrir uma guerra contra seu próprio partido, o PSL. Nesta terça-feira, 8, ele disse a um apoiador que apresentou como pré-candidato pelo PSL no Recife esquecer o partido. A conversa foi gravada pelo próprio apoiador e divulgada nas redes sociais.

Alguns deputados do PSL criticaram o presidente, como o líder do partido, Delegado Waldir, que disse que Jair Bolsonaro deveria cuidar do próprio quintal, se referindo ao caso Queiroz. Major Olimpio também se manifestou e disse que “não dá para entender o que o presidente está atacando, já que o partido faz tudo o que ele pede”. Mas não é bem assim.

Entenda neste episódio do podcast Traumann Traduz: