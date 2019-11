Giro Veja: A parceria entre Brasil e China no governo Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro começou a receber nesta quarta-feira, 13, em Brasília, os líderes do Brics para uma reunião da Cúpula do bloco, que é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Entre os temas que serão debatidos até quinta-feira, estão o futuro do bloco, a crise na Venezuela e na Bolívia, mudanças climáticas e protestos em Hong Kong.

Hoje, Bolsonaro recebeu líderes da China e da Índia. Durante a reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, Bolsonaro declarou que a China “cada vez mais faz parte do futuro do Brasil”. Os governos assinaram oito acordos nas áreas de política, economia, agricultura, transporte, saúde e cultura. “O nosso governo vai, cada vez mais, tratar com o devido carinho, respeito e consideração esse gesto do governo chinês”, disse Bolsonaro, após a reunião. “Essa relação bilateral em várias áreas, inclusive com aceno de agregarmos valor ao que produzimos, é muito bem-vinda”, afirmou o presidente, ao lado de Xi.