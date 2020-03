Duas mortes por coronavírus confirmadas em São Paulo e Rio de Janeiro

O Governo do Estado de São Paulo comunicou hoje a primeira morte em decorrência do novo coronavírus. Trata-se de um homem de 62 anos, diabético e com quadro de hipertensão.

Outras quatro mortes estão sendo investigadas para confirmar ou não se a causa é a mesma. Esses pacientes estavam no mesmo hospital particular em que estava internado o primeiro caso fatal no Brasil.

No Rio de Janeiro, também foi confirmada a primeira morte no estado. Prefeitura de Miguel Pereira confirmou a informação.