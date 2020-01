Na China já são 170 vítimas fatais e quase 8 mil infectados.

Nos EUA foi confirmado o primeiro caso de transmissão interna do Coronavírus.

No mundo, são 82 casos confirmados fora da China distribuídos em 18 países.

As suspeitas no Brasil estão em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Ceará e Rio Grande do Sul.