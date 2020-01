Coronavírus: EUA têm primeiro caso de transmissão interna no país

Os Estados Unidos confirmaram nesta quinta-feira, 30, o primeiro caso de transmissão interna do coronavírus no país. Segundo anunciou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o contágio de pessoa para pessoa aconteceu no Estado de Illinois.

O homem de 60 anos é casado com uma paciente diagnosticada com a infecção nos EUA. Ela chegou doente ao país depois de viajar para Wuhan, na China, epicentro do surto, que já provocou a morte de 170 pessoas e infectou mais de 8.000. Segundo as autoridades médicas, seu estado de saúde é estável.

Este é o sexto caso confirmado da doença causada pelo vírus nos Estados Unidos. O país é o quinto, ao lado da China, Alemanha, Vietnã e Japão, a confirmar a transmissão entre humanos.

No Brasil ainda não há um caso confirmado de coronavírus, mas o Ministério da Saúde investiga nove casos suspeitos, sendo que um possa ter tido transmissão entre humanos.

O surto de coronavírus teve início em dezembro de 2019. Suspeita-se que tenha se originado em um mercado de frutos do mar e animais vivos em Wuhan. Para tentar conter a propagação, o governo chinês colocou sob quarentena dezenas de cidades, sitiando milhões de pessoas. Contudo, a mutação do vírus se espalhou por 18 países.

Somente na China, a epidemia ultrapassou em números de casos o surto da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARs). Entre 2002 e 2003, 5.974 chineses foram infectados pela síndrome, enquanto, até o momento, mais de 7.700 nacionais da China ficaram doentes devido ao coronavírus.