Coronavírus já infectou mais pessoas que a Sars na China

A China anunciou nesta quarta-feira, 29, que a epidemia do novo coronavírus alcançou 6.060 pessoas no país. O número já é maior do que os 5.974 infectados pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) na China entre 2002 e 2003.

Ao todo, a Sars matou 800 pessoas e adoeceu outras 8.000 ao redor do mundo. O novo vírus, até o momento, matou 132 pacientes e se espalhou além das fronteiras da China, com 91 casos registrados em 18 países.

Nesta quarta-feira, o governo dos Emirados Árabes Unidos confirmou o primeiro caso da doença no Oriente Médio. Uma família chinesa que veio de Wuhan, antes da cidade ficar em quarentena, desembarcou no país com os sintomas. Segundo as autoridades, que não revelaram quando os chineses chegaram ou onde desembarcaram, os pacientes estão sob observação e estáveis.

O medo de o vírus se espalhar ainda mais já levou as companhias aéreas a reduzirem ou cancelarem os voos para a China. Enquanto a Emirates, maior companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, disse nesta quarta-feira que continuará a operar normalmente, outra empresas aéreas. A British Airways cancelou as viagens, e a americana United Airlines reduziu a frequência dos voos.

A principal suspeita sobre onde e como o surto do coronavírus recai sobre um mercado de frutos do mar e animais vivos na cidade de Wuhan, na província chinesa de Hubei. Segundo as autoridades médicas, o vírus pode contaminar seres humanos por meio do contato com animais silvestres, e o mercado vendia espécimes vivos.

Para conter a propagação, o governo chinês colocou sob quarentena dezenas de cidades, sitiando milhões de pessoas. Cancelou eventos públicos, proibiu aglomerações nas ruas, cancelou decolagens nos aeroportos e viagens de carro ou ônibus na região afetada. O transporte publico também foi paralisado.