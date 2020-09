Witzel e a temporada de processos de impeachment

O processo de impeachment de Fernando Collor transcorreu no final de 1992 e foi o primeiro processo de impeachment do Brasil, desde então o processo de afastamento de autoridades se banalizou. Dilma Rousseff foi derrubada sob a acusação de ter atropelado a Lei de Responsabilidade Fiscal, gastando além do que fora autorizada pelo Congresso. Nada estranho aos que a antecederam no cargo. Michel Temer foi duas vezes denunciado por corrupção e por duas vezes conseguiu escapar de ser deposto.

Somente na quinta-feira (17), três pedidos de impeachment foram votados no país. Pelo apertado placar de 24 votos contra 20, a Câmara de Vereadores do Rio rejeitou a abertura de processo para remover do cargo o prefeito Marcelo Crivella. Por 24 votos contra nenhum, a Assembleia Legislativa avançou com o impeachment do governador já afastado do cargo Wilson Witzel.