Leandro Hassum: A gordura não tem graça

Estrela da franquia Até que a ‘Sorte nos Separe’, que levou mais de 10 milhões aos cinemas, o humorista Leandro Hassum conta em entrevista ao editor Marcelo Marthe como lida com as pessoas que reclamam que ele teria perdido graça de depois de emagrecer – que ele chama de “viúvas da barriga”.

Hassum, conhecido também de atrações da Globo como ‘Os Caras de Pau’, explica ainda por que prefere fazer humor popular e voltado à família do que fazer piadas engajadas sobre política.

Desde 2016 vivendo em Orlando, na Flórida, junto com a mulher e a filha de 19 anos, acaba de passar quarenta dias em São Paulo para gravar a primeira temporada do ‘Tá Pago’, novo talk show do canal TNT.