Eterno Futebol: artista recria lances históricos para decoração

Quando a lembrança é agradável, seja um gol, um drible ou uma defesa milagrosa de seu goleiro, é fácil recorrer a fotos ou a vídeos da jogada para reviver aquela alegria. O artista Pedro Nuin propõe uma nova experiência: observar o lance de um ângulo inédito, cheio de cor e riqueza de detalhes. O hobby por desenho virou profissão e, desde março deste ano, o paulistano de 31 anos largou a carreira de jornalista para se dedicar exclusivamente ao ‘Eterno Futebol’, o site onde vende suas ilustrações.

O empreendimento de Nuin começou quase que por acaso. Ao mudar de casa em 2015, ele sofreu para encontrar quadros a seu gosto para decorar a sala. – “Só encontrava Romero Britto e fotos de Nova York em preto e branco” –, ele, decidiu recorrer à sua paixão por desenho e futebol. Seu primeiro desenho foi o gol do título do Corinthians no Campeonato Paulista de 1977, marcado por Basílio. Depois de familiares e amigos descobrirem o trabalho, as encomendas para outros lances começaram a chegar e o artista decidiu investir em seu dom.

O sucesso do empreendimento fez com que Nuim extrapolasse as fronteiras da região sudeste. Ele já criou obras para colorados (o gol de Adriano Gabiru na final do Mundial contra o Barcelona) e gremistas (a defesa de Marcelo Grohe contra o Barcelona, do Equador, na semifinal da Libertadores de 2017) e agora já prepara quadros para atleticanos e cruzeirenses. Para cada ilustração, são cerca de três dias de trabalho e mais outros dois para produzir textos e editar vídeos dos lances. Um QR Code estampado na moldura dos quadros oferece aos clientes estas informações adicionais. Até hoje o desenhista já reproduziu nos traços mais de 30 lances diferentes.