Você sabe o que é a COP 25?

A COP 25 é a Conferência da ONU sobre o Clima, que está acontecendo em Madri, na Espanha, e conta com a participação de quase 200 países. O objetivo é acelerar o combate às mudanças climáticas. Cientistas e ambientalistas defendem que o aquecimento global desencadeia eventos climáticos extremos no mundo todo, como enchentes e queimadas.

Durante a conferência o Brasil foi tratado como um dos grandes vilões ambientais do planeta e junto com a Austrália e Japão, e recebeu o prêmio “Fóssil do Dia”, uma honraria irônica concedida a quem mais atrapalha do que ajuda.

Tudo isso por conta das politicas do governo de Jair Bolsonaro, suas polêmicas e as recentes crises ambientais no país