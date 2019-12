Dirceu: um pecador sem remédio

José Dirceu foi campeão brasileiro de corrupção com o time do Mensalão e campeão mundial com a seleção do Petrolão. Condenado a mais de 30 anos de prisão, mas posto em liberdade pelo Supremo, acaba de dizer que a elite quer acabar com “as conquistas sociais e políticas da Constituição de 1988″.

Naquele ano, a bancada do PT liderada por Lula votou contra a promulgação do novo texto constitucional.

Ao assumir a paternidade da Constituição que renegou, Dirceu só confirma que cadeia não recupera bandidos sem cura.