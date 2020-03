Covid-19: A cloroquina no Brasil

O primeiro estudo com a cloroquina foi deflagrado no país. Envolve instituições de várias regiões do país, como o Hospital Estadual Geral de Goiânia, a Fundação Oswaldo Cruz e a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. No total, mais de 800 pacientes graves receberão a medicação em doses diferentes. Ludhmila Abrahão Hajjar, coordenadora de ciência, tecnologia e inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, integrante da equipe do estudo explica os detalhes do trabalho inovador e fala do papel do Brasil na pesquisa de ponta mundial.