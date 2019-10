Carta ao Leitor: Reforma da Previdência – o pequeno e o grande

Entre tuítes grosseiros e comentários de péssimo gosto que dominam o cenário político, Brasília produziu algo notável na última semana. O Senado aprovou na quarta-feira os últimos destaques que faltavam para a reforma da Previdência. As mudanças capitaneadas pelo ministro Paulo Guedes permitirão uma economia de 800 bilhões de reais nos próximos dez anos.

É a maior reestruturação já feita no sistema de aposentadorias do país. Além de evitar o colapso econômico, a aprovação aponta para um futuro mais promissor, em que temas polêmicos são enfrentados e resolvidos. Nos próximos capítulos, mantendo o foco naquilo que realmente faz diferença, autoridades de Brasilia precisarão se debruçar sobre as reformas tributária e administrativa. Só desse modo, os investimentos nacionais e estrangeiros sairão da geladeira para impulsionar o crescimento e a geração de empregos.

Aprenda mais sobre a reforma da Previdência em VEJA desta semana.