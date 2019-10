João Marcello Bôscoli: ‘Orgulho de ser filho de Elis Regina’

De tanto escutar de amigos e desconhecidos a pergunta “você se lembra de sua mãe?”, o produtor musical e empresáriodecidiu escrever o livro(Editora Planeta) para contar sobre o breve, intenso e feliz período em que viveu ao lado da maior cantora da história do Brasil,. Ao revisitar suas memórias sobre os 11 anos, 6 meses e 19 dias ao lado de Elis,Marcello recorda dos tempos em que ela, então uma ferrenha opositora de drogas, foi vitimada por uma combinação fatal. O garoto viu a mãe sair com um fiapo de vida de casa, balbuciando palavras desconexas e carregada para o hospital pelo namorado Samuel Mac Dowell, na manhã de 19 de janeiro de 1982.

O autor é o mais velho dos três filhos da artista (seus irmãos são os cantores Pedro Mariano e Maria Rita) e o primeiro deles a produzir uma obra sobre a mãe. Hoje com 49 anos e pai de dois filhos, Arthur, 8, e André, 3, a quem dedica Elis e Eu, o autor usou as próprias memórias como matéria-prima, sem a pretensão de fazer uma nova biografia sobre a cantora. Assim, a narrativa é construída com as recordações de quem cresceu paparicado pela mãe, que não vacilava em dar ao filho duros castigos a cada travessura dele, e vendo de perto o incomum universo em torno de uma estrela do quilate de Elis.