‘Eu nunca o vi na vida, nem desejo’, diz FHC sobre Bolsonaro

O quarto e último volume dos Diários da Presidência (Companhia das Letras), que chega às livrarias, cobre os dois anos finais do mandato de Fernando Henrique Cardoso, 2001 e 2002. Completa-se a coleção de quase 4 000 páginas que serão um regalo para os historiadores futuros, quer quanto às grandes questões do mundo, quer sobre as miudezas da política doméstica. Em entrevista a VEJA, o ex-presidente explica por que, em nenhum trecho da obra, cita Jair Bolsonaro: ‘Eu nunca o vi na vida, nem desejo. De longe, tenho a impressão de que ele é uma pessoa… tosca. Na minha época de Presidência, Bolsonaro não tinha importância’, diz. Na conversa, o ex-presidente também fala sobre a situação política de Lula, o PSDB e a possibilidade de candidaturas fora da polarização, como a de Luciano Huck.