Carta ao Leitor: A falta de uma terceira via

Depois de um ano e meio na cadeia, Lula saiu da prisão com um discurso bem distante da fase “Lulinha Paz e Amor”. De imediato, ele já atacou a política econômica Jair Bolsonaro, muito bem conduzida pelo ministro Paulo Guedes, e acenou ao combalido Movimento Sem-Terra, como forma de estimular sua militância mais fiel e radical.

Esse posicionamento não deixa dúvidas, Lula será daqui por diante o anti-Bolsonaro. Na dinâmica da polarização entre direita e esquerda no Brasil, o centro está vazio. Não há um líder que represente uma Terceira Via, que junta liberalismo na economia às preocupações sociais. O vácuo no Brasil, porém, não se dá pela inexistência de nomes, mas talvez pelo excesso – João Doria, Luciano Huck, Rodrigo Maia, Ciro Gomes.

