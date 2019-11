VEJA Explica: Como nasce um partido político no Brasil?

O primeiro passo para criar um partido é conseguir a assinatura de pouco mais de 100 fundadores de, pelo menos, nove estados. Depois, a legenda precisa se registrar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mas esse é registro é provisório. Ele só será formalizado com a assinatura do que representa 0,5% dos votos de eleitores dados a todos os deputados na última eleição, sem os brancos e nulos. Ou seja, são necessários em torno de 490 mil eleitores para conseguir esse registro.

Hoje, 76 partidos esperam nessa fila. Atualmente, há 32 partidos políticos no Brasil. O processo costuma demorar em média três anos. Algumas siglas foram criadas em tempo recorde, como o PSD e o Solidariedade, em torno de oito meses. O presidente Bolsonaro pretende ser ainda mais rápido, para dar tempo de concorrer às eleições municipais de 2020. A equipe de Bolsonaro recolheria assinaturas por meio digital, o seria um feito inédito no Brasil.