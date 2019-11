‘Preço da passagem vai cair’, diz presidente da Azul

O presidente da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, reconhece que o preço da passagem aérea no Brasil é alto, mas garantiu que dentro de um ano o valor dos bilhetes irá ficar mais barato. O caminho, segundo ele, é investir em tecnologia de aeronaves que gastem menos combustível. Com o consumo menor, o valor de operação cai e isso vai refletir no preço dos bilhetes. A aposta para a queda de preços é uma aeronave da Embraer, que queima 25% a menos de combustível e a Azul já encomendou 50 delas.

Depois de reconhecer o problema dos tíquetes caros, Rodgerson mudou o tom para reclamar da falta de infraestrutura de turismo no Brasil, e que é “uma vergonha” que as pessoas prefiram “ir à Flórida” a conhecer melhor o próprio país. “Sempre pergunto para empresários quem conhece Foz do Iguaçu. Poucos foram, mas todos conhecem Paris. Precisamos atacar os custos e tornar investimentos mais frequentes para que o brasileiro viaje mais”.

Rodgerson apontou que o Brasil, inclusive, está começando a se conectar mais agora com voos diretos entre capitais sem que precisem passar pelo que chama de “triângulo”, entre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. “Conectar pessoas ajuda o Brasil crescer. Em todo estado que vou os governadores pedem mais voos por que isso traz emprego. Os restaurantes ficam mais cheios, os hotéis ficam mais cheios, as pessoas fecham mais negócio”. Confira a entrevista em vídeo.