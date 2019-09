Semana de três dias é caso de polícia

Somando-se os salários e as malandragens disfarçadas de “auxílios” deputados e senadores ganham mais que cem mil reais por mês. A imensa maioria do povo do qual se dizem representantes nem sonha com essa fortuna desse tamanho. Isso não é tudo.

Enquanto as pessoas comuns trabalham no mínimo cinco dias por semana, essa gente especial chega a Brasília no começo da tarde de terça e volta para casa no fim da tarde de quinta. Graças a esse ritmo preguiçoso a reforma da Previdência vai consumir um ano legislativo inteiro até ser aprovada.

Esse exemplo basta para concluir-se que não se trata de uma questão trabalhista. A semana de três dias é um caso de polícia.