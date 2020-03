Surgem golpes na internet que se valem da quarentena para atrair vítimas

Um novo golpe tem aparecido em mensagens de SMS e WhatsApp. O texto alerta para uma suposta promoção da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) que oferece um aumento de 7 GB na franquia de dados no celular. A fraude induz as vítimas a clicarem em um link malicioso para receber o bônus, mas acabam tendo seus dados roubados.

Apesar de ainda não haver informações sobre quantas pessoas caíram no golpe, a Anatel já se pronunciou, por meio de um comunicado, ressaltando que não envia links por WhatsApp ou SMS, além de não fazer promoções ou dar prêmios.

O especialista em telecomunicações Dane Avanzi alerta que, com o isolamento da população, devido à pandemia do novo coronavírus, tentativas de fraude como essa podem se tornar mais comuns. “Muitas pessoas estão trabalhando em home-office e já houve muitas reclamações sobre a velocidade da internet. Sabendo disso, a Anatel, de fato, já pediu às operadoras para ampliar a banda larga”, diz o diretor comercial do Grupo Avanzi, que oferece soluções para comunicação corporativa de voz e dados mediante a instalação e licenciamento de Sistemas de Telecomunicações.

Segundo Avanzi, ofertas como essa, mesmo que falsas, são naturalmente chamativas, mas destaca que em tempos de crise e necessidade de internet para fins de trabalho fazem com que as pessoas fiquem ainda mais suscetíveis. “Além disso, a mensagem do golpe é feita para passar credibilidade, para que a pessoa nem suspeite. Por isso, são utilizados logos da Anatel e de outras operadoras de telefonia”, explica o especialista.

Abaixo, confira as dicas da Anatel para que os usuários não se tornem vítimas desse tipo de crime:

– Não abra links desconhecidos

– Nunca forneça suas informações pessoais em sites e aplicativos que não reconheça

– Desconfie de e-mails de desconhecidos e com assuntos apelativos ou alarmantes

– Cuide muito bem das suas senhas

– Mantenha atualizados seu sistema, antivírus e firewall

– Caso suspeite de tentativa de golpes ou fraudes, o consumidor pode se informar no site da Anatel (anatel.gov.br). Se for lesado ou se sentir ameaçado, deve registrar ocorrência policial