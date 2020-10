São Paulo terá evento gamer em prol da caridade no próximo sábado

Atualizado em 8 out 2020, 10h48 - Publicado em 8 out 2020, 10h41

Por Sabrina Brito - Atualizado em 8 out 2020, 10h48 - Publicado em 8 out 2020, 10h41

Para quem mora em São Paulo e gosta de videogame, o próximo dia 10 pode oferecer uma oportunidade única. No sábado, acontecerá o evento Extra Life, game show que será transmitido ao vivo pelo Portal Terra.

Trata-se de uma competição na qual YouTubers e especialistas tentarão zerar quatro jogos — Sonic, Castelvania, Minecraft e Street of Rage — no menor tempo possível. Como o público poderá assistir aos videogames sendo jogados ao vivo, espectadores poderão interferir no que acontece, ajudando os influenciadores.

O Extra Life tem ainda um objetivo social: arrecadar fundo para as ONGs Laço Rosa (especializada na questão do câncer de mama), Casa do Zezinho (que traz oportunidades para jovens que vivem em situação de alta vulnerabilidade), AbleGamers (envolvida com gamers com deficiência) e Fraternidade sem Fronteiras (focada na pobreza).

Assim, para ganhar, os influencers terão que pedir doações aos seus fãs. Quando o montante arrecadado por um jogador atingir determinado valor, os demais terão que soltar o controle e realizar um desafio físico no palco, fazendo com que eles percam tempo. Enquanto isso, o gamer que atingiu a arrecadação especificada pode tentar tirar o atraso e passar à frente. Dessa forma, quanto mais doações ele juntar, maiores suas chances de vencer.

Nomes conhecidos do mundo geek, como Malena, Anderson Gaveta, Montalvão e Afonso Solano, serão alguns dos jogadores presentes. O evento acontecerá na Max Arena, localizada na cidade de São Paulo.