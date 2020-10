Facebook suspenderá anúncios políticos após fechamento das urnas nos EUA

O Facebook anunciou nesta quarta-feira, 7, que irá remover temporariamente todos os anúncios políticos de sua plataforma após o fechamento das urnas no dia da eleição dos Estados Unidos, em 3 de novembro. Em uma campanha para reprimir desinformação, a empresa também irá remover publicações que envolvam intimidações a eleitores ou autoridades eleitorais.

“Embora os anúncios sejam uma forma importante de expressar voz, planejamos interromper temporariamente a veiculação de todos os anúncios sobre questões sociais, eleitorais ou políticas nos Estados Unidos após o encerramento das urnas em 3 de novembro, para reduzir as oportunidades de confusão ou abuso”, afirmou a rede social em um comunicado. “Notificaremos os anunciantes quando esta política for suspensa”.

De acordo com a empresa, reivindicações de vitória por parte de candidatos antes da divulgação de resultados oficiais serão marcadas com informações sobre a situação da corrida. A rede social já havia afirmado que irá parar de aceitar novos anúncios políticos uma semana antes da eleição.

No mês passado, a Alphabet, empresa-mãe do Google, anunciou uma medida similar de bloquear propagandas relacionadas às eleições após o fechamento das urnas por um período indefinido. As decisões desta quarta-feira se somam a uma lista de ações tomadas recentemente pelo Facebook, que já proíbe a publicação de anúncios que façam referência a supostas fraudes eleitorais.

A gigante da Internet, sediada na Califórnia, tem estado sob pressão para evitar ser usada para a disseminação de desinformação e como instrumento de polarização, como ocorreu durante as eleições presidenciais de 2016.

As políticas contra a intimidação a eleitores instituídas pelo Facebook quatro anos atrás foram expandidas de forma consistente para abranger novas táticas para intimidar ou evitar a votação, segundo a vice-presidente de conteúdo, Monika Bickert.

“À medida que nos aproximamos dos últimos dias desta eleição, sabemos que veremos picos nos esforços de intimidar eleitores”, admitiu Bickert. Segundo ela, o endurecimento de regras desta quarta-feira inclui vetar postagens com referências a armas ou exércitos, encorajando pessoas a monitorar seções de votação no dia da votação.

Continua após a publicidade

Na terça-feira 6, a empresa bloqueou todas as contas ligadas ao movimento conspiracionista QAnon, tanto na rede social principal quanto em sua comunidade de compartilhamento de imagens, o Instagram. A medida acelera os esforços do Facebook de reprimir campanhas de desinformação, algumas delas endossadas pelo presidente americano, Donald Trump.

Em agosto, a empresa já havia eliminado centenas de grupos vinculados à teoria da conspiração de extrema direita QAnon e impôs restrições a cerca de outras 2.000 como parte de uma ofensiva contra um aumento de publicações que iam contra as suas diretrizes. O endurecimento desta semana, no entanto, veio após a empresa notar que, apesar de ter eliminado publicações que promoviam violência diretamente, as mensagens dos seguidores do movimento foram adaptadas para evitar restrições.

Também na terça-feira, Trump teve uma publicação excluída do Facebook e ocultada do Twitter por “espalhar informações enganosas e potencialmente prejudiciais”, segundo as redes sociais. No texto, publicado após sua alta do hospital por Covid-19, Trump afirmava que a doença era “menos letal” do que a gripe.

No Twitter, a postagem fica escondida atrás do alerta de informação enganosa, enquanto o Facebook a removeu completamente da plataforma.

“Removemos informações incorretas sobre a gravidade da Covid-19 e agora removemos esta postagem”, disse Andy Stone, gerente de comunicações de políticas do Facebook.

Ambas as empresas prometeram combater notícias falsas e potencialmente perigosas sobre o coronavírus. Esta é a segunda vez que o Facebook exclui uma postagem do presidente – o Twitter se mostrou mais frequente, com exclusões e avisos. Trump acusa as empresas de editorialização, ou seja, de alterarem o conteúdo de acordo com a opinião das organizações.

O Partido Republicano, do presidente, diz que empresas de mídias sociais fazem censura direta das opiniões conservadoras. Na semana passada, o Comitê de Comércio do Senado dos Estados Unidos intimou os C.E.Os do Facebook, Twitter e Google a investigar a questão.