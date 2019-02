Rotas do Waze vão ganhar narração de Renata Fan e Silvio Luiz

O aplicativo de GPS social Waze anunciou nesta quarta-feira que as rotas traçadas no programa serão narradas pela apresentadora Renata Fan e pelo narrador esportivo Silvio Luiz durante a Copa do Mundo. O novo recurso de navegação nos mapas da plataforma já está disponível nas versões para iPhone, Android e Windows Phone.

Leia também:

‘Waze’ para transporte público, Moovit contrata primeiro executivo no Brasil

Serviço do Google criado no Brasil será exportado

Para trocar a narração, o usuário deve clicar sobre o ícone das configurações do Waze. Em seguida, clique em “Som” e depois em “Idioma”. Na lista, é preciso rolar a página até encontrar as opções no idioma local.

São quatro versões da narração em português do Brasil, entre elas a voz de Raquel, adotada como padrão pelo Waze. Para adotar um novo narrador, basta selecionar “Renata Fan” ou “Silvio Luiz”. Confira no vídeo abaixo a narração de Silvio Luiz: