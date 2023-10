Review: ‘Forza Motorsport’ oferece simulador sério para fãs de corridas

Atualizado em 13 out 2023, 19h28 - Publicado em 14 out 2023, 08h30

A franquia Forza é um dos grandes sucessos dos simuladores de automobilismo no mundo dos games. Lançada originalmente para os consoles Xbox, da Microsoft, em 2005, a série conquistou a atenção dos jogadores pelo realismo na reprodução fiel das corridas. Em 2012, ganhou um spin-off, Forza Horizon, um modelo de mundo aberto com corridas off-road e outros modelos de disputa, que fez enorme sucesso. Agora, a franquia retorna a suas origens, e Forza Motorsport, oitavo título, que acaba de chegar ao Xbox Series S e X, entrega um novo grau de realismo.

E o resultado é surpreendente. Como o título indica, trata-se de uma volta à jogabilidade muito focada nas pistas. De cara, o que mais chama atenção é o nível de detalhismo dos gráficos. Tanto os carros quanto os cenários foram recriados com muito esmero. Os efeitos de iluminação são surpreendentes. Em corridas noturnas, por exemplo, até o reflexo dos braços do piloto no vidro do carro muda de acordo com a passagme sob os postes de luz. Em disputas durante a chuva, a tela é tomada por respingos. São elementos que conferem ainda mais realismo para a experiência.

Há diversos modos de corrida. O principal é a carreira, em que o jogador vai passando por sequências de corridas temáticas. São conjuntos de cincou ou seis disputadas que, se vencidas, abrem os desafios subsequentes. Cada uma tem um perfil, como sedãs esportivos, por exemplo. Ou hatches clássicos. Dá para fazer disputas online ou simplesmente apostar uma corrida avulsa em um circuito escolhido pelo jogador.

A progressão, no entanto, é um pouco lenta. Antes de cada corrida é preciso fazer um treino no circuito como forma de se acostumar com o percurso. As atualizações nos carros são feitas em etapas. O jogador escolhe um veículo e vai recebendo pontos específicos para aquele modelo. E, à medida que acumula níveis mais avançados, pode mexer nos pneus, na caixa de câmbio, no escapamento e em outros elementos. Os ajustes não estão disponíveis imediatamente. Se troca de carro, é necessário começar tudo de novo.

E é preciso vencer algumas sequências antes de ter acesso a mais opções. As corridas com veículos clássicos, por exemplo, só podem ser abertas depois que as três primeiras sequências são vencidas. Com 5 corridas cada, mais os treinos obrigatórios, são mais de 30 disputas antes de avançar nas possibilidades que o game oferece.

São detalhes menores, no entanto. O que Forza Motorsport oferece é um simulador realista e preciso em que as habilidades do jogador são recompensadas. Cada carro tem uma pegada distinta e é preciso aprender como eles se comportam nas pistas. Entender suas particularidades é parte importante da diversão. Mesmo para pilotos pouco experientes é fácil pegar o jeito. Os níveis de dificuldade são dinâmicos, e dá para desligar alguns modos que auxiliam a condução. Assim, há uma sensação de que o jogador está progredindo, e a jornada de aprendizado é gradual e recompensadora.

Para os veteranos, a grande quantidade de veículos disponíveis (são mais de 500, de acordo com os desenvolvedores) e possibilidade de “tunar” os carros, fazendo pequenos ajustes que modificam a dirigibilidade e o desempenho nas pistas, é o grande atrativo. Ao contrário de opções mais descontraídas, como The Crew Motorfest, Forza Motorsport é voltado para os fãs de automobilismo mais dedicados. E com os conteúdos novos semanais, garante horas de diversão em circuitos clássicos do mundo.