Rafael Grassetti, brasileiro por trás de ‘God of War’, faz workshop em SP

O artista visual Rafael Grassetti é um dos principais nomes da indústria de games. O brasileiro trabalhou durante 10 anos na Sony, participou ativamente do desenvolvimento dos títulos mais recentes da franquia “God of War”, uma das mais populares da atualidade, e foi diretor de arte do último jogo, “God of War: Ragnarok“. Agora, Grassetti vai dividir um pouco de sua experiência em um workshop em São Paulo.

Serão dois dias de palestra, 2 e 3 de outubro. A programação contará com bastidores da produção de “God of War”, detalhes do mercado internacional de games e exemplos práticos das técnicas que o artista usa para criar seus personagens. “Dei meu último workshop há cinco anos e queria apresentar algumas informações que nunca compartilhei antes”, diz Rafael Grassetti à VEJA. “Vou apresentar o máximo de informação que puder. Como funciona o estúdio aqui fora, como é a produção de um jogo AAA, detalhes das coisas que fiz na Sony, num cargo alto, como diretor de arte. É uma forma de ajudar quem está começando”, diz ele.

De acordo com o desenvolvedor, será uma oportunidade única. Grassetti revela que não pretende fazer tantos workshops. “Tenho vontade de fazer em outras cidades do Brasil, com certeza. E talvez algumas palestras online. Mas não serão tantos assim”, conta. “Quis fazer esse justamente porque fazia muito tempo que não realizada nada parecido. E é uma forma de transmitir um pouco do que aprendi.”

Atualmente, Grassetti está trabalhando na Netflix na produção de um título inédito, de grande orçamento. Ele conta que topou sair da Sony depois de 10 anos para poder explorar novas oportunidades de carreira. “Tenho muito orgulho de tudo que criei na Sony. E saí de lá com as portas abertas. Mas chegou o momento de criar coisas novas. Tenho liberdade. É tudo o que eu queria criativamente”, diz o artista. Embora não revele detalhes da produção, afirma que é um IP totalmente novo. A equipe que está sendo formada conta com Joseph Staten, que trabalhou em vários jogos da série “Halo”, além de profissionais envolvidos em outros títulos de ficção científica, como “Gears of War” e “Overwatch”.

Os ingressos para o workshop custam R$ 403 e ainda estão à venda.